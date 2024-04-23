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Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

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NOW TV ekranlarında yeni başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Ünlü isimlerin başrolünde buluştuğu dizi, 7. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören ve Doğaç Yıldız'ın yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor.

MACERASI KISA SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz sezonunda devam etmesi planlanan diziler merak konusu olurken kanallardan peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak MedYapım'ın NOW TV için hazırladığı Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Dizi 7. bölümle birlikte ekran macerasını noktalayacak.

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

DİZİLER PEŞ PEŞE BİTEBİLİR

NOW TV'nin yeni sezonunda devam kararı alınan iki dizisi Hudutsuz Sevda ile Kızıl Goncalar oldu. Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti dizilerinin ise final yapması bekleniyor.

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
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