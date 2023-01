Kore dizilerinin ünlü oyuncusu Na Chul, hayatını kaybetti

"Vincenzo", "Weak Hero Class 1" ve "Happiness" gibi dizilerle tanınan Güney Koreli oyuncu Na Chul, yaşamını yitirdi. Oyuncunun ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Genç oyuncunun kesin ölüm nedeni bilinmezken yakınları tarafından yapılan açıklamada kötüleşen sağlığı nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybettiği söylendi. Na Chul için 23 Ocak günü Saul'de bir cenaze töreni düzenlenecek.

PARTNERİNDEN PAYLAŞIM GELDİ

Na Chul'un Little Women ve Tune In Love filmlerinde rol arkadaşı Kim Go Eun, ölüm haberinin ardından Instagram hesabından oyuncuyla fotoğraflarını paylaşarak "Gelmiş geçmiş en iyi aktör" ifadelerini kullandı. Na Chul, "Little Women", "Hospital Playlist", "Once Upon a Small Town gibi dizilerin yanı sıra 2021 yapımı "Sinkhole" filminde de oynamıştı.