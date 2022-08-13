Haber : Konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen, tepki gösteren seyircilere kızdı - Haberler

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Konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen, tepki gösteren seyircilere kızdı

Yenikapı'da düzenlenen festivalde konser veren Gülşen, sahnede LGBT bayrağı açtı. Seyircilerin de bayrak açmasıyla konseri izleyemeyen vatandaşlar tepki gösterince Gülşen de "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" karşılığını verdi.

Yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, bir ara sahnede LGBT bayrağı açtı.

"LBGT BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLANLAR ARKAYA GİTSİN"

Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız. Kalbimizin en güzel yerinde olarak" dedi. Gülşen'in ardından seyircilerden de LGBT bayrağı açanlar oldu. Arkadaki seyirciler ise havada sallanan bayraklar nedeniyle konseri izleyemediklerini söyleyince gerginlik çıktı. Kavgayı gören Gülşen araya girerek, "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" dediği ileri sürüldü.

Konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen, tepki gösteren seyircilere kızdı

Konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen, tepki gösteren seyircilere kızdı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Gülşen LGBT Magazin Haberler

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Yorumlar (14)

Nicat Mert:

Bu kadın kendini ne sanıyor lgbt paçavrasını açma hakkın nerden buluyor

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Ahmet Han:

Kuranda ayet var bu konuyla ilgili lütfen ALLAH(c.c) emir ve yasaklarına uyalım. yoksa helak olacağız :(

Cevap Yaz 18 176 Yayından Kaldır
Mikail arman:

Bu kızda haddini aştı.Şarkıcılıkmı yoksa ahlaksızlığın temsilciliğinimi yapıyor ! Ölçüyü iyice kaçırdı.Yada birilerinin amacına hizmet ediyor.Daha vahimi herkesi azarlıyor.Kimseden ses çıkmıyor.

Cevap Yaz 14 178 Yayından Kaldır
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