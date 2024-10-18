Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.
2 SAATE 5 MİLYON TL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.
BELGE DE YAYINLADILAR
Belgesi de yayınlanan konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösterenlerin yaptıkları yorumlardan bazıları şunlar;
- Fakire verin desek yük olur herkese...
- İşte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje...
- İnsanları mutlu etmek veya eğlendirmek yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi?
- Arıtma yapsanız bu parayla...
- Hiç birinizin diğerinden farkı yok. Herkes cebini doldurmanın peşinde...