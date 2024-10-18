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Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek

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Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette kadın cinayetleriyle ilgili yöneltilen bir soruya cevap vermemesi üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken Şevval Sam, bu kez 2 saatlik bir konser için belediyeden alacağı para ile gündeme geldi.

2 SAATE 5 MİLYON TL

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam ile anlaşan Konak Belediyesi'nin 2 saatlik konser için ünlü sanatçıya 5 milyon 300 bin TL ödeme yapacağı öne sürüldü.

Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek

BELGE DE YAYINLADILAR

Belgesi de yayınlanan konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada duruma tepki gösterenlerin yaptıkları yorumlardan bazıları şunlar;

- Fakire verin desek yük olur herkese...

- İşte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje...

- İnsanları mutlu etmek veya eğlendirmek yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi?

- Arıtma yapsanız bu parayla...

- Hiç birinizin diğerinden farkı yok. Herkes cebini doldurmanın peşinde...

Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (49)

dikduran adam:

ÇALSIN SAZLAR OYNASIN LAİKLER

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Babilya :

Sorsan ona halkı düşünür. Halkı düşünmek sözde değil özde olmalı.

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Mehmet Vatandaş:

Ceplerinden çıkmıyor nasılsa halkın ödediği vergi su parası:)) Yahu sen belediyesin organizatör değil bırak şu konser monser işlerini

200
5
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Ekrem Çayır:

Haram olsun

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Erdogan Sınag:

yazin günah Allah aşkına yaaa bu kadar para nereden geliyor binlerce fakiri doyurur o para yapmayın Allah aşkına yaaa

164
0
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man over:

Halk uyanana kadar malı götüren götürüyor.Bu işin a partisi b partisi kalmadı.Hepsi milleti sömürüp yandaşlarına yediriyor.İlçe belediyesi 5 milyon liralık konser veriyor :)

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Ali Tokgönül:

Haberler com , hep diyorum hep diyeceğim SEN TARAFSIN . Yüklen bakalım . Elbet bu keserin sapı dönecek .

23
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sade vatandaş:

fazla söze gerek yok belge gerçekmi yoksa sahtemi bilmem ama ülkenin her yerindeki genel sorun halkın parasının emanet edildiği kişilerin helal süt emip emmediği halkın parasını eşe dosta yandaşa peşkeş çekerek israf edip kul millet yetim hakkı yiyip yemediğidir

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Umut Yağcı:

Çok iyi hizmet :)

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Cemal Gökçek:

Sırayla soyuyorlar milleti adalet Bakanının maasını kesin pari bi işe yaradıgı yok oda yorum yapacak bizim gibi

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