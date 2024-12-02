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Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı

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İzmir'de sahne alan Simge Sağın, hem şarkılarıyla hem de "Benim sevgililerimin çoğu İzmirli'ydi. Çok nadirdir başka şehirden birisiyle ilişki yaşadığım" şeklindeki itirafıyla geceye damga vurmayı başardı.

Pop müzik camiasında en çok konser veren isimler arasında yer alan Simge Sağın, bu kez de hafta sonu İzmir'de program gerçekleştirdi. Bornova'da bir mekanda dinleyicileriyle buluşan Simge, şarkılarının yanı sıra sahne kostümüyle de geceye damga vurdu.

Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı

SAHNEYE LOLİTA GÖRÜNÜMÜYLE ÇIKTI

Dinleyicilerinin karşısına kolej kıyafetiyle lolita görünümünde çıkan güzel şarkıcı, sevenlerini kendine hayran bıraktı. Yaptığı danslarıyla da programa renk katan başarılı popçu şarkılarını sevenleriyle söyledi.

Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı

"SEVGİLİLERİMİN ÇOĞU İZMİR'LİYDİ"

İzmir'e her defasında keyifle geldiğini söyleyen Simge, "Benim sevgililerimin çoğu İzmirli'ydi. Çok nadirdir başka şehirden birisiyle ilişki yaşadığım. O yüzden İzmir'i bir başka seviyorum" dedi.

Kolej kıyafetiyle sahneye çıkan Simge Sağın, itirafıyla şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMurat Celik:

şükürler olsun ki cehennem var

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

yasasin cehennem...

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Ablamız çok cömert. Veren el alan elden üstündür

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gözünü sevdiğim gençlik...

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Bu cehenneme girermi ya okadar abaza buna dua ederken

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Haber Yorumlarıhayra koşan:

(Oysa) Bu dünya hayatı, sadece bir oyun ve (eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadan ibarettir. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Keşke (insanlar bu gerçeği) bilmiş olsalardı.

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