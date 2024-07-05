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KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

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Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in sosyal medya hesabından birbirini silmesi akıllara KÖFN grubun dağılacağı söylentisini getirdi. Ünlü isimlerin basın danışmanı Özgür Aras, Haberler.com'a yaptığı açıklamada "Konserleri ve birbirinden bağımsız projeleri devam ediyor. Bilge Bey projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" dedi.

Dillere pelesenk olan Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla müzik listelerinden uzun bir süre inmeyen KÖFN grubunun üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Grubun dağılacağı yönünde söylentiler çıkarken ünlü isimlerinden cephesinden açıklama geldi.

"İKİ İSİM DE BAĞIMSIZ PROJELER YAPIYOR"

Haberler.com'a açıklama yapan KÖFN grubunun basın danışmanı Özgür Aras, "Konserler şuan devam ediyor. Her iki isimde kendi bağımsız projelerini yapıyorlar. Bilge Bey biraz yurtdışı projeleri için yurt dışında yaşamayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

İKİ CÜMLELİK PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Haklarındaki iddia için bir açıklama yapan ikiliden Salman Tin, dün çıkan haberlerin ardından X hesabından "Hayat işte" yazılı paylaşım yaparak kafa karıştırmıştı. Bilge Kağan Etil ise sessizliğini koruyor. Salman Tin'den ayrı projeler yapan Bilge Kağan Etil, dün Selin Geçit ile yaptığı düeti yayınladı.

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

KÖFN grubu dağılıyor mu? Basın danışmanlarından Haberler.com'a özel açıklama: Bireysel projeler yapacaklar

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Bilge Kağan Etil Sosyal Medya Özgür Aras Salman Tin KÖFN Ünlüler Müzik Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Duygu Sogan:

Kardeş daha yeni gelmiştiniz hayırdır ya

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Barış O. B.:

Yahu dağılmışsınız işte. Utanmasanız, Bilge görevden affını istedi diyeceksiniz

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