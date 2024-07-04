Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu

Altına ve gösterişe olan düşkünlüğüyle tanınan Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, dün torununun doğum günü için parti düzenledi. Düğün salonunda yapılan Barbie konseptli partide altınlar ve paralar havada uçuştu.

TORUNA ALTIN KEMER

Kızına ve eşine aldığı altınlarla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, torununun doğum günü için kesenin ağzını açtı. 2. Sayfa'da yer alan görüntülerde torununa altın kemer takan şarkıcı, hem şarkılarını söyledi hem de havaya para saçtı. Şarkıcı, yere düşen paraları toplamaya çalışan bir çocuğu da kızarak alandan uzaklaştırdı.

HER ŞEY ALTIN SARISI

Kobra Murat, torunu için özel yaptırdığı altın sarısı kaplama puset, lazımlık, akülü araba ve bebek arabasını göstermeyi ihmal etmedi. Partide kadınların taktığı altın kemer ve bilezikler de dikkatlerden kaçmadı.

"18 EVİM, 4 TANE YAZLIĞIM VAR"