Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisi her bölümüyle büyük ses getiriyor.

İMAM NİKAHI KIYIP TESETTÜRE GİRDİ

Diziye son olarak Selin Türkmen'in canlandırdığı Çimen karakterinin yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi damga vurmuştu. Dizinin o sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Bu sahne için sosyal medyada; "Bu kadar da olmaz", "Artık çok sıktı", "Bu kadarı gerçekten fazla" gibi yorumlar yapıldı.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

O sahnenin yankıları sürerken Selin Türkmen, TikTok hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüleri paylaştı. Ekranda yayınlanmayan o görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.