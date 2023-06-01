Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Pembe, Alev ve Abdullah'ı yakalıyor

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Serkan Tınmaz, Ceren Karakoç ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, yarın akşam 28. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen bölümünden 3. fragman da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

PEMBE, ALEV'İN SAATİNİ GÖRÜYOR

Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanında Nursema ve Umut evleniyor. Çiftin nikah şahitleri ise Doğa ve Alev oluyor. Takı töreninde Abdullah ve Pembe kızlarına altın kemer takarken evliliğe onay vermeyen Umut'un babası oğluna çeyrek altın takıyor. Abdullah'ın Alev'e hediye ettiği saati gören Pembe, "Saatiniz de çok güzelmiş" diyor. Alev de Abdullah'ın yanında Pembe'ye "Benim için çok kıymetli, önemli biri aldı" yanıtını veriyor.

PEMBE, ALEV VE ABDULLAH'I GÖRÜYOR

Nikahın ardından bir odaya giden Alev, kolyesini takmaya çalışırken Abdullah "Müsaade edin, ben yardım edeyim" diyerek kolyeyi takmaya çalışıyor. İkiliyi yalnız ve samimi bir şekilde gören Pembe "Ne oluyor burada" diyerek hesap soruyor.