Kızılcık Şerbeti'ndeki rolüyle tepki çeken Doğukan Güngör için 'Fatih'i tokatla' diye site açıldı

Başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisinde bebeğinin velayetini zorla eşinden alan ve türlü oyunlar oynayan Fatih'i oynayan Doğukan Güngör'e tepki yağıyor. Dizideki rolü için linç edilen Göngör için "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açılması herkesi şaşkına çevirdi. Durumdan tedirgin olan oyuncu, bu kadarını da beklemediğini belirtti.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol oynayan Doğukan Güngör, rolünden dolayı tepkilerin hedefi aldı. Dizide çocuğunun velayeti için eşine türlü oyunlar oynayan Fatih'i oynayan Güngör için "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açıldı. Siteyi gören Güngör ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM"

Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Fatih eşi Doğa'nın (Sıla Türkoğlu) elinden çocuğunun velayetini zorla aldı ve eşini psikolojik sorunları olan biri gibi göstermeye çalıştı. Güngör'ü rolü ise izleyicileri çileden çıkardı. Oyuncuya tepki gösteren bir grup insan ise "Fatihi.tokatla.com" diye bir site açtı. Sitenin kendisine gönderilmesiyle neye uğradığını şaşıran oyuncu, "Bu kadarını beklemiyordum" yorumunu yaptı.