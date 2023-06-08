Kızılcık Şerbeti'ndeki gelinliği beğenilmeyen Ceren Karakoç'tan güldüren cevap: Umut aldı, parası yok

Kızılcık Şerbeti'nin son yayınlanan bölümünde giydiği gelinliği beğenilmeyen Nursema'yı oynayan Ceren Karakoç, sessizliğini bozdu. Bir ödül töreninde sunucu Kadir Ezildi'nin "O gelinliği çok mu aradın?" sorusu üzerine konuşan Karakoç, diziye atıfta bulunarak "Umut'un parası ona yetti ne yapayım" diyerek güldürdü.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu'nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dizide Nursema rolünü oynayan Ceren Karakoç'un son bölümde giydiği gelinliği ise izleyicileri ikiye böldü.

"UMUT ALDI PARASI YOK"

Önceki akşam rol arkadaşı Serkan Tınmaz ile bir ödül törenine katılan Ceren Karakoç, sunucu Kadir Ezildi ile bir araya geldi. Dizinin hayranı olan Ezildi ise Karakoç'a "Aradım, taradım Nursema'yı buldum. Bütün takipçilerim adına ben sorayım; Allah'ını seversen o son gelinliği nereden buldun?" diye sordu. Cevabıyla güldüren Karakoç ise "Umut aldı, parası yok ne yapayım? Babam 'taşlı bir şey alayım' dedi de ben olmaz dedim" dedi.