Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık rüzgârı esiyor. 4. sezonuyla ekrana gelen yapımda, Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu projeye veda ediyor.

DOĞA KARAKTERİ DİZİYE VEDA EDİYOR

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemde. Işıl ve Firaz karakterlerinin hikâyeden çıkacağı konuşulurken, Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu'nun da diziden ayrılacağı kesinleşti.

"KENDİ İSTEĞİYLE AYRILIYOR"

Edinilen bilgilere göre başarılı oyuncu, yapımcı Faruk Turgut'la yaptığı görüşmenin ardından kendi isteğiyle diziden ayrılma kararı aldı. Türkoğlu'nun 113. bölümde Kızılcık Şerbeti'ne veda edeceği açıklandı. Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziye veda edecektir. Sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamı kırmayarak 113. bölüme kadar devam etmiştir. Kariyer yolculuğunda daha büyük başarılar elde edeceğine inancım tamdır. Çok teşekkürler Sıla, yolun açık olsun."