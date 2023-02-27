Kızılay'ın depremin 3'üncü gününde Ahbap'a çadır satmasına bir tepki de Mustafa Sandal'dan: İnanılır gibi değil

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı iddialarına sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi tarafları eleştirirken, olaya bir tepki de Mustafa Sandal'dan geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce insanımızı hayattan kopardı. 11 ili vuran depremlerde çok sayıda bina yerle bir oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Çadır konusunda eleştirilerin hedefi olan Türk Kızılay, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. İddialar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da duruma tepki göstererek "Halk, Kızılay'a bağış yapıyor. Afetlerde halkımıza yardımları ulaştırsın diye. Halk, Ahbap'a bağış yapıyor. Yardımları ulaştırsın diye. Ahbap, Kızılay'a milyonlarca lira verip çadır satın alıyor. Sonra vergiler ve bağışlar nerede diye soranlar linç ediliyor. İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.