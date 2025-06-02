Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı
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Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Birgül karakteriyle dikkat çeken Sitare Akbaş, oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Yalıkavak'taki bir otelde konaklayan çift, iskelenin güneşli köşesinde romantik anlar yaşadı. Denize birlikte giren ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte Bodrum'da ünlüler sezonu açıldı. Plajlarda, teknelerde ve sahillerde görülen birçok ünlü isim, özel hayatlarıyla da dikkat çekmeye başladı.

Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar dizisinde "Birgül" karakterine hayat veren Sitare Akbaş da bu isimler arasında yer aldı.

Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Akbaş, kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi Cengiz Orhonlu ile tatil sezonunu Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde açtı. Çift, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansıdı. Sabah saatlerinde iskeleye inen ikili, bir süre güneşlendikten sonra birlikte denize girdi. Su içerisinde yüzen, sohbet eden ve zaman zaman birbirlerine sarılan çiftin romantik anları kameralara yansıdı. Birbirlerini öpücüklere boğan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti. Çiftin ilişkisinin ne zamandır devam ettiği bilinmezken, ikilinin şu ana kadar birlikte herhangi bir paylaşım yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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