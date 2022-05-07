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Kız Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülendi

Snob Magazin - Magazin
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Kız Arkadaşıyla Dudak Dudağa Görüntülendi

'Selling Sunset' yıldızı Chrishell Stause, 27 yaşındaki şarkıcı sevgilisi Georgia Claire Flipo ile Batı Hollywood'daki The Abbey'de samimi şekilde objektiflere yansıdı. İşte o kareler....

40 yaşındaki Chrishell Stause, yeni sevgilisi Georgia Claire Flipo'yu anlatırken, "Son zamanlarda benim için çok önemli olan biriyle çok fazla zaman geçiriyorum. Adı G Flip. O son derece yetenekli bir müzisyen." ifadelerini kullandı.

NASIL BAĞLANDIKLARINI AÇIKLADI

Nasıl bağlandıklarını açıklayan Stause, "Onların bir videosunda olacaktım. Video kaotik aşk hikayesiyle ilgili. Ben dizilerden geliyorum, oyunculuğu seviyorum. ve sahip olduğum işi her zaman yapamıyorum. Fikri duyar duymaz evet dedim, hadi yapalım." şeklinde konuştu.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ"

Realite yıldızı Chrishell Stause, "Çok eğlenceliydi, çok eğlendik. Herkes buna bayılacak, bence harika." dedi.

Çiftin ne zaman çıkmaya başladığı belli olmasa da, bir kaynak ilişkilerinde önemli bir adım attıklarını söylüyor.

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