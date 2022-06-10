Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi - Haberler

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Tatlıtuğ'un "Yüz hatları annesin benziyor" dediği oğlu da ilk kez görüntülendi.

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un nisan ayında ilk bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerini gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Bodrum'a gitti.

Habertürk'te yer alan habere göre, futbolcu Mehmet Topal ve Gökhan Töre ile oyuncu Burak Yamantürk ve eşi Özge Özpirinçci, önceki gün dostları Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin Bodrum'daki evlerinin plajında görüntülendi. Tatil sezonunu açan ünlü isimler, güneş ve denizin tadını çıkardı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, Kurt Efe'nin sarışın olduğunu ve yüz hatlarının annesine benzediğini söyledi .Ünlü çiftinin gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiği bebekleri ilk kez annesinin kucağında görüntülendi. Kıvanç Tatlıtuğ, denizden çıkar çıkmaz soluğu Kurt Efe'nin yanında aldı. Oğluyla ilgilenen ünlü oyuncu, objektiflere takıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

Çiçeği burnunda babalar Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Yamantürk, iskelede kendilerini görüntüleyen basın mensuplarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebekleri ilk kez görüntülendi

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Ecem Altan
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Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer Bodrum Magazin Haberler

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