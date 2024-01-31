Üye Girişi
Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Başrol olduğu Aile dizisinin final yapmasıyla çocuğunun eğitimi için Londra taşınma kararı aldığı konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ, söylentileri yalanlayarak "Taşınmıyoruz, ben burada çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınma kararı aldığı ileri sürüldü. Türkiye'yi terk edeceği söylentisiyle konuşulan Tatlıtuğ'dan yalanlama geldi.

Hakkında çıkan taşınma haberlerini X hesabından yaptığı paylaşımla yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "'Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra'ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler" ifadelerini kullandı.

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2022 yılında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucağına aldı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Londra'ya taşınacağı söylentisini yalanladı

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Ünlüler Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir? 2. dönem ne zaman başlıyor? 2. dönem hangi tarihte, ayın kaçında başlayacak? Tatil ne zaman bitiyor? Kızıl Goncalar'ın 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 5. bölüm fragmanı nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024 | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 70'i geçti! Güncel baraj doluluk oranı nedir? FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte? Aile dizisi final mi? Aile dizisi bitti mi, neden bitti? Aile dizisi kaldırıldı mı, sebebi ne? Tota dağı nerede? Tota dağına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title