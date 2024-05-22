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Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına katılması için yapılan 12 milyon TL'lik teklifi kariyerine uymadığı gerekçesiyle reddetti.

Dizilerin Orta Doğu'da yayınlanmasıyla Türk oyuncularına da büyük rağbet gösteriliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Burak Özçivit, Orta Doğu'daki birçok etkinliğe katılırken benzer bir teklif Kıvanç Tatlıtuğ'a geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ

Son olarak Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu için kabul etmedi. Başarılı oyuncu daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den iş teklifleri almış ancak reddetmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

BURAK ÖZÇİVİT ÖZEL AÇILIŞ VE YEMEKLERE KATILIYOR

Rol aldığı diziler Orta Doğu'da yayınlanan Burak Özçivit, gelen teklifleri değerlendirerek sık sık ülkelere ziyarete gidiyor. Özel açılış ve davetlere giden Özçivit, daha önce 80 zengin kadınla yemek yemişti.

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'teki açılış için teklif edilen 12 milyonluk teklifi reddetti

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt Ünlüler Televizyon Magazin Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

MASUMANE3438:

hem yakışıklı hem karakterli helal olsun kivanç

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Murat Yılmaz:

Allah verdikçe veriyor ama o almak istemiyor..!

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Veli Kaymakyemez:

Hayret normalde hic bi firsati kacirmazlar

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SUNSET null:

adam yüzünü medeniyete dönmüş. para bile geri vitese yetmemiş.

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