Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e aşkını anlattı: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim - Haberler

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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e aşkını anlattı: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ, bir dergiye verdiği röportajda eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı. Mutlu bir evliliği olan Tatlıtuğ, "Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor" dedi.

2014 yılında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te sadece 40 kişinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin Kurt Efe adını verdikleri oğulları da 15 Nisan'da dünyaya geldi. Kapak yüzü olduğu L'Officiel dergisine röportaj veren Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattı.

"ONUN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSEDİNCE KARNIM DOYUYOR"

Sevgisinin her geçen gün arttığını belirten başarılı oyuncu, "Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını anlattı: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını anlattı: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'e olan aşkını anlattı: Her gün başka türlü sevmeyi öğrendim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Haberler

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