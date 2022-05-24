Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü - Haberler

Bir döneme damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel Çördük'ün müstehcen içerikli görüntüleri, gündeme bomba gibi düştü.

ŞU ANDA AMERİKA'DA YAŞIYOR

Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen içerikli videosu paylaşıldı.

VİDEOYLA İLGİLİ BİNLERCE YORUM YAPILDI

Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği anlar sosyal medyayı salladı. Cansel'in bu görüntülerine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

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