Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü - Haberler

Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
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Kanal D ekranlarında bir döneme damga vuran Kısmetse Olur Yarışması'nın ünlü isimlerinden Cansel Çördük'ün bir şarkıcıyla çektiği müstehcen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Çördük ve müzisyenin öpüştüğü görülüyor.
Bir döneme damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel Çördük'ün müstehcen içerikli görüntüleri, gündeme bomba gibi düştü.
ŞU ANDA AMERİKA'DA YAŞIYOR
Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen içerikli videosu paylaşıldı.
VİDEOYLA İLGİLİ BİNLERCE YORUM YAPILDI
Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği anlar sosyal medyayı salladı. Cansel'in bu görüntülerine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.
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