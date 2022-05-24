Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü - Haberler

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Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü

Haberler.com - Magazin
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Kanal D ekranlarında bir döneme damga vuran Kısmetse Olur Yarışması'nın ünlü isimlerinden Cansel Çördük'ün bir şarkıcıyla çektiği müstehcen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde Çördük ve müzisyenin öpüştüğü görülüyor.

Bir döneme damga vuran programlar arasında yer alan Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel Çördük'ün müstehcen içerikli görüntüleri, gündeme bomba gibi düştü.

ŞU ANDA AMERİKA'DA YAŞIYOR

Kısmetse Olur isimli fenomen evlilik yarışmasıyla adını milyonlara duyuran gelin adayı Cansel Çördük, Amerika'daki yaşantısıyla gündeme geliyor. Kısmetse Olur Cansel'in FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen içerikli videosu paylaşıldı.

Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü

VİDEOYLA İLGİLİ BİNLERCE YORUM YAPILDI

Müzisyenle öpüşen Cansel'in vücudunun çeşitli bölgelerinden çilek yenildiği anlar sosyal medyayı salladı. Cansel'in bu görüntülerine ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.

Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü

Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü

Haberler.com - Magazin

Cinsel içerikli görüntü, Cansel Çördük, Cinsellik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

sadece kadir:

ZATEN BU GİBİ PROGRAMLARA AKLI SELİM CİDDİ İNSANLAR GELMEZ. BAKIN GEÇMİŞLERE BU GİBİ PROGRAMLARA KATILANLARIN GERÇEK HAYATLARINA ÇOĞU REZİLLİK İÇİNDE. ORAYA ZATEN ÜNLENMEK İÇİN GELİYORLAR.

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