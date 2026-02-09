Haberler

Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Güncelleme:
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan evlilik programı Kısmetse Olur ile tanınan Cansel Çördük, dikkat çeken değişimiyle yeniden gündeme geldi. ABD'de yaşamını sürdüren Çördük'ün son hali, görenleri şaşkına çevirdi.

2015–2017 yılları arasında yayınlanan programda Eser West ile yaşadığı ilişkiyle sık sık konuşulan Çördük, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. ABD'de bir kutlamada görüntülenen Çördük'ün değişimi kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Birçok kişi Çördük'ün son halini görünce, "Çok değişmiş", "Tanımak zor", "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte Cansel Çördük'ün son hali…

Hakan Kanburoğlu
Yorumlar (1)

Demir Acer:

Zengin sevgili yapmıştır kendine

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

