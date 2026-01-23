Haberler

Kısmetse Olur Cansel Ayanoğlu lüks aracını satışa çıkardı! İşte istediği rakam
Güncelleme:
Kısmetse Olur programının yıldız isimlerinden Cansel Ayanoğlu, lüks aracını satışa çıkardı. Fiyatıyla dudak uçuklatan araç, Ayanoğlu'nun lüks yaşam tarzını yansıtıyor. İstediği rakam, aracın lüks ve konforunu gözler önüne seriyor.

  • Cansel Ayanoğlu pembe renkli lüks aracını 4 milyon 800 bin TL fiyatla satışa çıkardı.
  • Araçta gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve AMG iç tasarım bulunuyor.
  • Aracın tüm bakımları yetkili serviste yapıldı.

Kısmetse Olur programının Aşkın Gücü formatıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Cansel Ayanoğlu, bu kez özel hayatı ya da paylaşımlarıyla değil, satışa çıkardığı lüks aracıyla gündeme geldi.LÜKS DONANIMLARI TEK TEK SIRALADI

Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ayanoğlu, pembe renkli lüks aracını satmak için ilan yayımladı. İlanda gece paketi, Burmester ses sistemi, panoramik cam tavan, ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi, AMG iç tasarım ve tüm bakımlarının yetkili serviste yapıldığı bilgilerine yer verdi.

FİYATI SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Ayanoğlu, aracına 4 milyon 800 bin TL fiyat biçti. Belirlenen rakam kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken, çok sayıda kişi fiyatı yüksek bulduğunu dile getirdi. Lüks donanımlara rağmen istenen bedel, takipçileri arasında tartışma konusu oldu.

İşte o ilan;

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Acar:

Ne demiş atalarımız, "Dünya kadar malın olacağına fındık kadar pıttığın olsun" o fındık sana iyi mal da yapıyormuş.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Arabayı başka renge kaplasan bile, ilk renk hep aklında kazınmış vaziyette kalır

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

çokta tın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

