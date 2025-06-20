Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
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Tatil dönüşü objektiflere yansıyan Sinem Ünsal, partneri Ozan Akbaba'yla yakaladıkları set uyumunu överek "Birbirimizin dilini çözdük" dedi. Kıskançlık söylentilerine ise, "Eşlerimizle birlikte sık sık vakit geçiriyoruz, aramızda samimi ve sağlıklı bir arkadaşlık var" sözleriyle yanıt verdi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in başrol oyuncusu Sinem Ünsal, tatil sonrası havalimanında objektiflere yansıdı. Başarılı oyuncu, dizideki partneri Ozan Akbaba hakkında hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Birbirimizin dilini çözdük" diyerek aralarındaki uyuma dikkat çekti.

Kanal D'nin beğeniyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin ilgisini kazanmayı başardı. 11 Kasım 2024'te ekran yolculuğuna başlayan yapım, güçlü senaryosu ve başarılı oyunculukları sayesinde kısa sürede sadık bir izleyici kitlesi edindi. Sezon finalini 2 Haziran 2025'te yapan dizi, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerde yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın ekran uyumu, hem izleyicilerden hem de sosyal medyada dizi takipçilerinden olumlu yorumlar alıyor. İkilinin sahne performansı ve doğal oyunculukları, dizinin başarısında önemli bir pay sahibi olarak görülüyor.

Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Tatil sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Sinem Ünsal, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken partneri Ozan Akbaba hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Artık Ozan'la birbirimizin dilini çözdük. Sette birlikte çalışmak çok keyifli. Alıştıkça sahneler daha doğal ve akıcı hale geliyor." diyerek set arkadaşlığına dair olumlu bir tablo çizdi.

Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

KISNAKÇLIK İDDİALARINA YANIT

Samimi açıklamalarıyla sosyal medyada gündem olan Sinem Ünsal, Uzak Şehir'deki partneri Ozan Akbaba'nın eşinin kıskançlık yaptığı yönündeki iddialara da dolaylı olarak yanıt verdi. Ünlü oyuncu, ailece görüştüklerini söyledi, "Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece."

Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Uzak Şehir'in yeni sezon tarihi henüz netleşmese de, yapım ekibinin hummalı bir hazırlık sürecinde olduğu biliniyor. Özellikle Ünsal ve Akbaba'nın yeni sezonda nasıl bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağı merakla bekleniyor.

Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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