Kısa süre önce anneanne olan 60 yaşındaki Demi Moore fiziğiyle gençlere taş çıkardı

60 yaşında anneanne olan Demi Moore, Yunan adalarında yeşil bir bikiniyle muhteşem bir görüntü sergiledi. Hollywood aktrisi, denize girdiği sırada makyajsız bir şekilde güzel ve fit vücuduyla dikkat çekti. Demi, yaşına rağmen enerjik ve canlı hissettiğini söyledi.

Yeni anneanne Demi Moore, 60, Yunanistan tatilinde yeşil bikiniyle muhteşem bir görüntü sergiledi. Hollywood aktrisi, Yunan Adaları'ndaki bir kruvaziyatta inanılmaz derecede fit vücudunu sergileyerek hala formda olduğunu gösterdi.

Pastel yeşil bikinisiyle harika görünen Demi, denize girdiği sırada makyajsız bir görünüm sergiledi. Uzun koyu saçları yüzünden uzakta gevşek bir yüksek topuzla şekillendirilmişti.

GI Jane efsanesi, yaşa meydan okuyan figürünü ve canlı göğüslerini gururla sergilerken mutlu görünüyordu. Aktris, arkadaşları Andreas ve Athanasia Steggos ile lüks bir yatta zaman geçirdi.

2022 yılında kızı Rumer Willis'ın ilk çocuğunu beklediğini duyurmasının ardından anneanne olduğunu açıklamıştı. 60 yaşına dönüşünü düşünerek, "Birçok açıdan, şimdiye kadar olduğundan daha canlı ve mevcut hissediyorum" dedi.

Demi, eski eşi Bruce Willis'ın demans teşhisi hakkında öğrendikten sonra zor zamanlar geçirdi.