Üye Girişi
Haberler

Serkay Tütüncü, Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut, Kirli Sepeti dizisine veda ediyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Serkay Tütüncü, Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut, başrol oldukları Kirli Sepeti dizisinin kadrosundan ayrılıyor. Daha önce bacağını kırdığı için çekimlerde zorluk yaşayan Yakut, bir bölüm sonra diziye veda edecek.

Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Gözde Seda Atuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçen, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un başrollerinde yer aldığı FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak.

BİR BÖLÜM SONRA VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Kahraman'ı oynayan Serkay Tütüncü, İlkgül'ü oynayan Aleyna Özgeçen ve Devrim Yakut kadroya veda ediyor. Daha önce geçirdiği bir kazadan dolayı çekimlere alçılı bacağıyla devam eden Devrim Yakut, bir bölüm sonra kadrodan ayrılacak.

Kirli Sepeti'nde İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçurum anlatılıyor.

Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak

Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak

Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak

Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak

Kirli Sepeti dizisinde 3 ayrılık birden yaşanacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Devrim Yakut Kirli Sepeti Televizyon Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır Lyon - Marsilya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lyon - Marsilya maçı nereden izlenir? Şili yangını son durum ne? Şili'de yangın mı var, yangın söndürüldü mü? Survivor Yağmur kimdir? Survivor All Star Yağmur Banda kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Survivor All Star Yağmur Banda evli mi? Real Madrid - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Atletico Madrid maçı nereden izlenir? Dudak uçuklatmak bir deyim mi? Dudak uçuklatmak deyim sayılır mı? Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title