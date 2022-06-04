Kıraç hem coştu hem de coşturdu - Haberler

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Kıraç hem coştu hem de coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Kıraç hem coştu hem de coşturdu

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Kıraç hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 60'ıncısı gerçekleştirilen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Kıraç hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Mut Musa Eroğlu Sevgi Parkı'nda festivalin akşam bölümünde gerçekleşen konserde ilk olarak sahne alan Kıraç, yaklaşık dört saat boyunca söylediği şarkılarla hayranlarını hem coştu hem de coşturdu.

Sanatçıya daha yakın olmak isteyen hayranları sahne ile konser alanı arasında kurulan barikatı aşarak gerek fotoğraf makineleriyle gerekse cep telefonlarıyla görüntü çekmek için büyük bir uğraş verdi. Hiçbir taşkınlığın olmadığı konserde Kıraç, hayranları güzel bir gece yaşadı. Konser arasında sahneye gelen Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, sanatçıya plaket ve Kayısı verdi. Başkan Şeker'e teşekkür eden Kıraç, konserine kaldığı yerden devam edip hayranlarını gecenin geç saatine kadar coşturdu.

Havanın sıcak olmasına ve konserin ilerleyen saatlerinde terlemesine karşın bundan hiç şikayetçi olmayan Kıraç, Mut'da kendisine gösterilen ilgiden son derece memnun olduğunu belirtip, önemli olanın kendisi için hayranlarının güzel anlar yaşaması olduğunu söyledi.

Hayranlarının yoğun alkış temposuyla sahneye çıkan ve büyük ilgi gören Kıraç, kendisini Mut'a davet eden Başkan Şeker'e teşekkür edip alkışlarla sahneden ayrıldı.

Konseri, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, İlçe Kaymakamı Batuhan Bingöl, çevre ilçelerden gelen belediye başkanları, misafirler ve yaklaşık 10 bin kişi izledi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Karacaoğlan Hisarcık Mersin Magazin Haberler

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