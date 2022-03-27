Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister açıklaması! Bir de Kenan Işık itirafı var - Haberler

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Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister açıklaması! Bir de Kenan Işık itirafı var

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Usta oyuncu Selçuk Yöntem, TRT Haber'de ekranlara gelen "Vapurda Çay Simit Sohbet" programına konuk oldu. 68 yaşındaki sanatçı, üç sezon boyunca izleyiciyle buluştuğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının ilk sunucusu Kenan Işık'ı izlediği zamanları anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster'i başarıyla sunan Yöntem, "Yarışmayı seyrederken Kenan Işık'tan başkası sunamaz diyordum" itirafında bulundu. Yöntem, tedavisi evinde devam eden Kenan Işık'ın son durumuna ilişkin de konuştu.

"SUNMAK AKLIMA BİLE GELMİYORDU"

Ünlü isim, "Asıl unutulmaz olan, Kenan Işık o kadar güzel sunuyordu ki, seyrederken 'Bunu ondan başka kimse sunamaz' diye düşünüyordum. 'Kendim sunsam nasıl sunarım?' diye bile aklıma gelmiyordu. Biz Kenan ile aynı ekoldeyiz devlet tiyatrosundan. Onun üslubunu ve aynı ekolden gelmemizin dengesini tutturmam gerekiyordu. Farklı bir üslup ile sunmak yarışmayı zedeleyebilirdi."

Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister açıklaması! Bir de Kenan Işık itirafı var

"HAYAT MUCİZELERLE DOLUDUR"

"Son durumu ile ilgili bilgim yok fakat durumu stabil diye biliyorum. Hayat mucizeler ile doludur" açıklamasını yaptı.

Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister açıklaması! Bir de Kenan Işık itirafı var

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kim Milyoner Olmak İster, Selçuk Yöntem, Kenan Işık, Tiyatro, Trt, Magazin, Haberler

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