Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyini görenler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumu ile sık sık gündem olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine neredeyse tıpatıp benzeyen ağabeyi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler, benzerliğe inanmakta güçlük çekti.

Ünlü oyuncuların aileleriyle benzerliği, hayranları tarafından çok merak ediliyor. Son dönemde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında gösterdiği başarılı sunuculuk performansıyla öne çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun ağabeyiyle benzerliği de hayli ilgi çekti.

ROLLERİNDEKİ BAŞARISI TAKDİR EDİLİYOR

İmirzalıoğlu sadece yakışıklılığı ile değil, rolünün hakkını sonuna kadar veren oyuncular arasında yer alıyor. İş hayatı kadar özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

AĞABEYİNİ GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi Derviş İmirzalıoğlu'nu görenler şaşkınlığı gizleyemiyor. Görenler, "Ailenin tek yakışıklısı Kenan değilmiş" demeden edemedi.

İşte Derviş İmirzalıoğlu:



















