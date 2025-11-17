Haberler

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu
Yedi yıl süren hukuk eğitimini tamamlayarak California baro sınavına giren Kim Kardashian, sınavdan önce yaşadığı zorlu günleri paylaştı. Ünlü isim, belindeki sağlık sorunları nedeniyle ağlayarak çalıştığı anları anlatırken, başarısız olmasına rağmen hukuk kariyerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

  • Kim Kardashian, California baro sınavını geçemedi.
  • Kim Kardashian, sınavı tekrar deneyeceğini duyurdu.
  • Kim Kardashian, sınava hazırlanırken bel ağrıları yaşadığını açıkladı.

Yedi yıllık hukuk eğitimini tamamlayarak California barosuna giren Kim Kardashian, sınavdan önce yaşadığı zorlayıcı süreci ilk kez paylaştı. Ünlü isim, sınavı geçememesine rağmen "tekrar deneyeceğim" diyerek kararlılığını sürdürüyor.

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

YEDİ YILLIK HAZIRLIĞIN ARDINDAN SINAVA GİRDİ, BAŞARILI OLAMADI

45 yaşındaki reality show yıldızı Kim Kardashian, uzun süredir üzerinde çalıştığı California baro sınavını geçtiğimiz haftalarda girdi ancak başarılı olamadı. Aylar önce sınavı geçemediği açıklanan Kardashian, buna rağmen mesleki hedefinden vazgeçmediğini ve yeniden deneyeceğini duyurdu.

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

SINAV ÖNCESİ İKİ HAFTALIK ZORLU SÜREÇ

Kardashian, sınava hazırlanırken yaşadığı iki haftalık yoğun dönemi sosyal medya hesabında yayınladığı dokuz dakikalık vlog ile takipçilerine gösterdi. Bu süreçte tüm işlerini askıya alan ünlü isim, yalnızca derslerine odaklandığını belirtti.

Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Vlog'da, makyajsız halde yatağında ağladığı duygusal görüntüler dikkat çekti. Uzun bir çalışma gününün ardından gözyaşlarına boğulan Kardashian, hukuk yolculuğunda yaşadığı zorlukları açık yüreklilikle anlattı.

SIKINTININ NEDENİ: BEL PROBLEMLERİ

Kardashian, videoda neden bu kadar zorlandığına dair ayrıntı vermese de iki hafta boyunca ciddi bel ağrıları yaşadığı görüldü. Ünlü isim, belinin "tutulduğunu" ve bu nedenle sürekli acı çektiğini söyledi. Birçok sahnede sırt korsesi taktığı görülen Kardashian, ayrıca MR çektirdiğini ve belindeki disklerle ilgili sorun olduğunu öğrendiğini açıkladı.

