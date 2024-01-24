Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında sunuculuk yapan başarılı oyuncu Zuhal Topal, yapımcı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Zanzibar'a tatile gitti. Plajda bikiniyle pozlar veren Topal, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle keyifli zaman geçiren Zuhal Topal, plajda yerel halkla bir araya geldi. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın yeni tanıştığı kişilerle dans etmeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir beslenmesine ve sporuna dikkat eden 47 yaşındaki oyuncu, fiziğiyle genç kızlarla taş çıkarttı.Topal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.