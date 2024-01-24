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Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

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Uzun yıllardır Yemekteyiz programının sunuculuğunu yapan oyuncu Zuhal Topal, ailesiyle Zanzibar'a tatile gitti. Bikiniyle kamera karşısına geçerek Zanzibar'da yaşayan halkla dans eden 47 yaşındaki Topal, fiziğiyle göz kamaştırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında sunuculuk yapan başarılı oyuncu Zuhal Topal, yapımcı eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Zanzibar'a tatile gitti. Plajda bikiniyle pozlar veren Topal, fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ailesiyle keyifli zaman geçiren Zuhal Topal, plajda yerel halkla bir araya geldi. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Zuhal Topal'ın yeni tanıştığı kişilerle dans etmeyi de ihmal etmedi. Uzun süredir beslenmesine ve sporuna dikkat eden 47 yaşındaki oyuncu, fiziğiyle genç kızlarla taş çıkarttı.Topal'ın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

Kim der 47 yaşında diye! Bikiniyle kamera karşısına geçen Zuhal Topal fiziğiyle büyüledi

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Zuhal Topal Zanzibar Magazin Haberler

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Yorumlar (5)

BUĞRA EMRECİKSİN:

Zuhal Topal Avrupa Avrupa dizisinde oynarken çok güzel bir kadındı ama o da hem cinsleri gibi estetik sevdası uğruna yüzünü bozdu.

32
4
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Alperen:

Demekki yedikce güzelleşiyor.

26
2
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Metin Yalcin:

Güzelleşeceğim derken kendine kıymış iskeletor olmuş ..

10
4
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maviş maviş:

Sorsan açtır....

12
0
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bekir yapici:

kirisik ve sarkmalar ütüyle düzelirmi?

4
1
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