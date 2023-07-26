Kevin Spacey İngiltere'de cinsel taciz suçlamalarından beraat etti

İngiltere'de 4 erkeğe cinsel istismarda bulunmakla suçlanan ABD'li Hollywood yıldızı Kevin Spacey hakkında karar verildi. Londra'da mahkemeye çıkan 64 yaşındaki Oscar ödüllü aktör, hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Doğum gününde beraat eden Spacey, gözyaşlarına hakim olamadı. Spacey, ABD'de benzer suçlamalarla karşı karşıya kalmış, yine beraat etmişti.

İngiltere'de 4 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ABD'li aktör hakkındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Doğum gününde beraat kararını duyan Spacey, mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

İNGİLTERE'DE DE BERAAT ETTİ

İngiltere'de 2001-2013'te 4 erkeğe karşı cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Oscar ödüllü 64 yaşındaki aktör Spacey'nin, başkent Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesinde görülen davada, suçsuz olduğuna karar verildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hakkında yöneltilen 12 cinsel suçlamanın tamamından aklanan Spacey, karar okunurken duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve daha sonra menajeri ile hukuk ekibine sarılan Spacey, kararın açıklanmasından kısa süre sonra mahkeme salonundan ayrıldı. Kevin Spacey, bugün 64. yaş gününü kutluyor.

İLK OLARAK ABD'DE YARGILANMIŞTI

ABD'de 2017 yılında birçok kişinin yaşadıkları cinsel tacizleri anlatmaya başladığı #MeToo hareketinin ilk günlerinde ABD'li aktör Anthony Rapp, 1986 yılında 26 yaşında olan Spacey'nin New York'taki bir partide kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti. Spacey aleyhinde Eylül 2020'de dava açan Rapp, yaklaşık 40 milyon dolar tazminat talep etmişti. Manhattan Federal Mahkemesi'nde görülen davada, 5 erkek ve 6 kadından oluşan jüri, Anthony Rapp'in Spacey hakkındaki cinsel taciz iddialarını destekleyemediğine hükmetmişti.

20'DEN FAZLA ERKEK CİNSEL TACİZLE SUÇLAMIŞTI

Spacey ayrıca, 2019 yılında ABD'nin Massachusetts eyaletinde 2016 yılında bir barda 18 yaşındaki bir erkeği taciz ettiği iddiasıyla suçlanmış, şikayetçinin kayıp bir cep telefonuyla ilgili tanıklık yapmayı reddetmesi üzerine dava düşürülmüştü. Spacey, "American Beauty" ve "The Usual Suspects" filmlerindeki performanslarıyla Oscar ödülüne layık görülmüştü. Ancak kariyeri, 20'den fazla erkeğin kendisini cinsel tacizle suçlamasıyla büyük ölçüde sona erdi.