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Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, Yalova'dan dönerken trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Durmaz o anları Instagram hesabından yayınladı.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.

Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Kerimcan Durmaz Magazin Haberler

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