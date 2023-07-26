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Kerem Alışık... 'ANNEN YOK, KİMSEN YOK!'

Magazin Haberleri

Çolpan İlhan ile Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 9 yıl önce hayatını kaybeden annesini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

İlhan'ın Sadri Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen, annesi ve babası gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık ; annesini 9'uncu ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

<a class='keyword' href='/kerem-alisik/' title='Kerem Alışık Haberleri, Kerem Alışık Haberi, Kerem Alışık Haber'><strong>Kerem Alışık</strong></a> annesi Çolpan İlhanı andı: Annen yok, kimsen yok

63 yaşındaki Kerem Alışık, 1.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden duygusal bir yazı kaleme aldı.

Kerem Alışık annesi Çolpan İlhanı andı: Annen yok, kimsen yok

"SIĞAMADIM ÇIĞLIĞIMA"

Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Tam 9 yıl önce bugün temmuzun kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. 'Anne' diye bağırdım uykumda… İki elim iki taş parçası, sığamadım çığlığıma… Sığamadım dağlara… Aslında rüyalara kızmayan bir insandım… Başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 9 yıl önceydi, limon renkli bir şafak… Al ışıklı, ak alınlı çolpan yıldızı kayboluvermişti… Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak… Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali… Annen yok, kimsen yok…

Kerem Alışık annesi Çolpan İlhanı andı: Annen yok, kimsen yok

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sadri Alışık Çolpan İlhan Kerem Alışık Magazin Haberler

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