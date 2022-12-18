Kendini tatmin ettiği sahneyle çok konuşulan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş ayrıldı

Dünyayla Benim Aramda dizisinde kendi kendini tatmin ettiği sahneyle günlerce konuşulan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı Deniz Can Aktaş'ın 3 yıllık ilişkisi bitti. İkilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı konuşuluyor.

Son Yaz dizisindeki performansıyla adını geniş bir kitleye duyuran Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda'daki sahneleriyle gündemde uzun süre kalmıştı. Hem işi, hem de özel hayatıyla ön planda olan güzel oyuncu meslektaşı Deniz Can Aktaş, 3.5 sene önce ilişki yaşamaya başlamıştı.

AYRILIK KARARI ALDILAR

Aşkları dolu dizgin devam eden ikiliyle ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aktaş ile Sancakturan ilişkilerini dostça noktalama kararı aldı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNMEDİ

Sevgilisiyle fotoğraflarını silmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın eski paylaşımlarına takipçileri "Ayrıldınız mı?" yorumlarını yağdırdı.