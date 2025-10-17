Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Haberler

Ünlü rapçi Sefo, tatil yaptığı otelde renkli bir ana imza attı. Konakladığı yerde düzenlenen bir düğünde Demet Akalın'la düet yaptığı şarkısının çaldığını duyan Sefo, bornozunu giyip balkona çıktı. Müziğe neşeyle eşlik eden sanatçı, hem davetlilerin hem sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

"Yerinde Dur" şarkısıyla yaza damgasını vuran ünlü rapçi Sefo, kaldığı oteldeki bir düğünde kendi şarkısını duyunca dayanamadı. Hızla bornozunu giyip balkona çıkan Sefo, davetlilere eşlik ederek eğlenceye renk kattı.

Ünlü rapçi Sefo, konakladığı otelde düzenlenen bir düğün sırasında hoparlörlerden kendi şarkısı "Yerinde Dur"un çaldığını duydu. Şarkısını duyar duymaz heyecanlanan sanatçı, üzerini bile değiştirmeden bornozunu giyip odasının balkonuna çıktı.

DAVETLİLERİN SÜRPRİZİ OLDU

Düğün alanına bakan balkonda bir anda beliriveren Sefo, müziğe gülümseyerek eşlik etti. Davetliler, karşılarında Sefo'yu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eğlenceli anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

