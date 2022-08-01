Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatoş'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı - Haberler

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Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatoş'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

1886 yapımı Garip filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olan Ece Alton'un 36 yıl sonraki hali görenleri şaşırttı. Şimdilerde 42 yaşında Alton, meslek değiştirerek otel işletmeciliği yapmaya başladı.

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Kemal Sunal'ın en bilinen filmlerinden biri olan Garip'te Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

FARKLI YAPIMLARDA DA OYNADI

1886 yapımı filmde terk edilmiş kız çocuğuna hayat veren Alton, daha sonra Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi projelerde rol aldı.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatoş'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

36 YILLIK DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Şimdilerde 42 yaşında olan Alton'un 36 yıllık değişimi gündeme geldi. Oyunculuğu bırakan Alton, şu anda otel işletmeciliği yapıyor.

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatos'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

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