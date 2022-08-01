Kemal Sunal'ın rol arkadaşı minik Fatoş'un 36 yıl sonraki hali şaşırttı

Kemal Sunal'ın en bilinen filmlerinden biri olan Garip'te Fatoş karakterini canlandıran Ece Alton'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

FARKLI YAPIMLARDA DA OYNADI

1886 yapımı filmde terk edilmiş kız çocuğuna hayat veren Alton, daha sonra Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi projelerde rol aldı.

36 YILLIK DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Şimdilerde 42 yaşında olan Alton'un 36 yıllık değişimi gündeme geldi. Oyunculuğu bırakan Alton, şu anda otel işletmeciliği yapıyor.