Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler

Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı sırada olay yerine ilk koşan isim küs ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses idi. İbrahim Tatlıses iyileştikten sonra küs olduğu oğluyla ilgili şoke eden sözler söyledi. İkili kazaya rağmen iddialara göre barışmadı.