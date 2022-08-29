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Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler

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Kaza Yerine İlk O Koşmuştu! İbrahim Tatlıses'ten Oğlu Ahmet Tatlıses'e Zehir Zemberek Sözler

Bodrum'da kaza yapan İbrahim Tatlıses araçta sıkıştığı sırada olay yerine ilk koşan isim küs ve davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses idi. İbrahim Tatlıses iyileştikten sonra küs olduğu oğluyla ilgili şoke eden sözler söyledi. İkili kazaya rağmen iddialara göre barışmadı.

Türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da ölümden döndü ve trafik kazasında 2 ayağı da kırıldı. Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in kaza haberini alan küs oğlu Ahmet Tatlıses küslüğü unutup olay yerine koştu. Babası için büyük çaba harcayan Ahmet Tatlıses hakkında İbrahim Tatlıses ise olay açıklamalar yaptı.

İzmir'de Kızılay vasıtasıyla kurban kestiren ve kapı kapı kurban eti dağıttıran İbrahim Tatlıses Bilal Özcan'a konuştu.

ARTİST, NUMARASINI YAPTI

İkili arasında geçen konuşma şöyle:

B.Ö: Oğlunuz Ahmet, kazadan sonra hastane odasında elinizi öptü mü?

İbrahim Tatlıses: Ben elimi öptürmem kimseye.

B.Ö- Peki, Ahmet'le barış oldu mu?

İbrahim TatlısesBarış marış olmadı. Kimseyle barışmadım.

B.Ö- ya yapmayın, bu olay vesile olsaydı barışa…

İbrahim Tatlıses burada sinirlendi ve sesini yükselterek cevap verdi…

İbrahim Tatlıses: Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik; kahvaltıda neredeydi?

B.Ö: Barış olsa iyi olurdu.

İbrahim Tatlıses Hala barış diyor… Artist; artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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