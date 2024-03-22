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Kate Middleton, St. Patrick Günü münasebetiyle İrlanda muhafızlarına siyah bira ısmarladı

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Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın St. Patrick Günü geçidine katılamadı ve bir Guinness kaldırmadı. Ancak, sevdiği İrlanda askerlerinin bira masraflarını karşıladı.

42 yaşındaki Prenses, gizemli bir karın ameliyatından iyileşirken, İngiltere'nin Aldershot kasabasındaki birlik barında 2.000 sterlinlik bir hesap bıraktı. Askeri üslerdeki indirimli fiyatlar sayesinde susamış İrlanda Muhafızları, geleneksel geçidin ardından yaklaşık 700 kadeh Guinness içeceğin keyfini çıkardı.

Middleton ve eşi Prens William, aynı zamanda Instagram'da kutlama paylaşımı yaparak günü kutladılar. "St. Patrick Günü'nüz kutlu olsun! İşte @irishguards'ın yıllık geçidi için prova yapan bir gösterim. Çift, paylaşımın altına 'Bugünü kutlayan herkese selam.' yazdılar.

Üç çocuk annesi olan Middleton, Aralık 2022'de İrlanda Muhafızları'nın fahri Albayı olarak atanmış ve geçen yıl eşi Prens William'la birlikte kutlamaya katılmıştı. Genellikle muhafızlara şamrock dalları dağıtan Middleton'un yerine Ghika, bu görevi üstlendi.

Kensington Sarayı, prensesin Paskalya'dan sonra kamuya açık alanda çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Kate Middleton, St. Patrick Günü münasebetiyle İrlanda muhafızlarına siyah bira ısmarladı

Kate Middleton, St. Patrick Günü münasebetiyle İrlanda muhafızlarına siyah bira ısmarladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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