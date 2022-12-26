Kariyerinin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp memleketine döndü! Sebebi bakın neymiş
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"Alice Harikalar Diyarında" filminin yıldız oyuncusu Mia Wasikowska üstü kapalı Hollywood'da tacize uğradığını anlattı. Güzel oyuncu kariyerinin zirvesindeyken bu nedenden dolayı Avustralya'ya yerleşip oyunculuğa ara verdiğini söyledi.
2000'lerin başında şöhrete kavuşan ve "Alice Harikalar Diyarında" isimli filmde oynayan 33 yaşındaki oyuncu Avustralya medyasına konuştu.
" O ZAMANLAR GENÇTİM"
Avustralya doğumlu aktrist, "O zamanlar gençtim ve kendimi nasıl korumam gerektiğini bilmiyordum. Birçok genç kadın oyuncuya Hollywood'da uygunsuz davranılıyor. Hollywood'da kendilerine yönelik uygunsuz davranış gösterilmeyenherhangi bir genç kadın bulmak çok zor" yorumunu yaptı.
AVUSTRALYA'YA TAŞINDI
Wasikowska yaşadığı şiddetin boyutunu ve detaylarını paylaşmazken artık Avustralya'da yaşadığını söyledi. Wasikowska Hollywood'dan taşınıp Avustralya'da yerel projelerde çalıştığını dile getirdi.