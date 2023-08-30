Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı

Yeni sezonda diziden ayrılacak olan Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set ekibine dağıttı.

DİZİYE VEDA EDİYOR

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan yer aldığı Kardeşlerim dizisine başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran veda ediyor.

ALDIĞI SON ÜCRETİ EMEKÇİ ARKADAŞLARINA DAĞITTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.

TEKLİF YAĞDI

Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran'ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.