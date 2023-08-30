Kardeşlerim dizisine veda eden Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set çalışanlarına dağıttı
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Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren Onur Seyit Yaran diziye veda ediyor. Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına dağıttı.
Yeni sezonda diziden ayrılacak olan Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını set ekibine dağıttı.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan yer aldığı Kardeşlerim dizisine başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran veda ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Kardeşlerim" dizisinin 9 Eylül'de yayınlanacak 4. sezon ilk bölümünde ekibe veda edecek olan Onur Seyit Yaran örnek bir davranışa imza attı. Onur Seyit Yaran, son bölüm parasını 3 sezon boyunca beraber çalıştığı dizideki emekçi arkadaşlarına verme kararı aldı.
Öte yandan başarılı oyuncuya diziden ayrılacağı ortaya çıkar çıkmaz teklif yağdı. Yaran'ın yeni projesi şimdiden merak konusu oldu.