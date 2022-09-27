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Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı

Magazin Haberleri

Eski eşi Tolga Karakaş ve kardeşi Emin Ün'ün ilişki yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşen Emine Ün, yeni sevgilisi Ayk Karakulakyan ve kızıyla olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ve eski kocası Tolga Karakaş'ın ilişki yaşadığı iddiası, magazin gündeminde günlerce ilk sıralarda yer aldı. Bu iddialara sessiz kalan Emine Ün, kendisine yepyeni bir yol çizdi.

KARDEŞİYLE KONUŞMUYOR

Emine Ün'ün uzun süreden bu yana kardeşiyle konuşmadığı ve küs olduğu biliniyordu fakat ortaya atılan son iddia nedeniyle kardeşler bir kez daha gerildi.

Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı

YENİ SEVGİLİSİ VE KIZIYLA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayk Karakulakyan ile yeni bir aşka yelken açan Emine Ün, kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

İşte o poz:

Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı

Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi yüzünden sarsılan Emine Ün, yeni sevgilisini paylaştı




Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Tolga Karakaş Emine Ün Magazin Haberler

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