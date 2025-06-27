Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti

Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
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Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J, geçirdiği başarılı operasyon sonrası "Kanser tamamen geçti" diyerek takipçilerine umut verdi. Şarkıcı, esprili bir dille "Meme ucum eskiden olduğu yerde" sözleriyle iyileşme sürecini paylaştı.

Ünlü İngiliz şarkıcı Jessie J, meme kanseriyle mücadelesinde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Gerçek adı Jessica Cornish olan 37 yaşındaki sanatçı, Instagram Hikâyeleri'nde yaptığı paylaşımda, "Artılar: Kanser tamamen geçti" diyerek sağlık durumu hakkında umut veren bir güncellemede bulundu.

AİLESİ DESTEĞİ ESİRGEMEDİ

Nisan ayında erken evre meme kanseri teşhisi konulan Jessie J, bu ayın başlarında geçirdiği mastektomi (meme alma) ve rekonstrüksiyon (yeniden yapılandırma) ameliyatlarının başarılı geçtiğini söyledi. Esprili bir dille, "Meme ucum eskiden olduğu yerde" notunu da paylaşımına ekledi.

Sanatçı, bu süreçte sadece bir kez sahneye çıkacağını daha önce duyurmuştu. 15 Haziran'da gerçekleşen Capital Summertime Ball etkinliğinde sahne aldıktan sonra, ameliyat ve tedavi süreci için sahnelere kısa bir ara verdi.

Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti

Jessie J, iki yaşındaki oğlu Sky ve sevgilisi olan Danimarkalı basketbolcu Chanan Colman ile birlikte yaşıyor. Şarkıcı, ailesinden aldığı desteğe de özellikle dikkat çekti, "Annem bizimle yaşıyor. Sky her zamanki gibi beni gülümsetiyor. Chanan ise bana kendimi güvende hissettiriyor. Gelen destek mesajları da moralimi çok yükseltti."

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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