Kanserle savaşan Gül Onat Duman son halini paylaştı

Türk televizyonunun sevilen yüzlerinden Gül Onat, unutulmaz yapımlardan Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınmıştı. "Hayatımda en sevdiğim set" sözleriyle anlattığı bu projeyle geniş kitlelerin gönlünde taht kuran usta oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak.

PANKREAS KANSERİYLE MÜCADELE EDİYOR

71 yaşındaki sanatçı, ekranlardan uzak kalmasının nedenini geçtiğimiz dönemde açıklamış ve pankreas kanseriyle savaştığını duyurmuştu. Açıklamalarıyla hayranlarını üzen Onat, bu süreçte tedavisini sürdürürken sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenlerine seslenmeye devam ediyor.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Usta oyuncu, son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tedavi sürecinden bir kareye yer verdi. Onat, paylaşımında "Bir tedavi günü daha… Dualarınızı eksik etmeyin dostlar" ifadelerini kullanarak takipçilerinden moral ve destek istedi.