Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş sağlık durumu hakkında konuştu: Tahliller iyiye gidiyor

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, bir restoranın açılışında kamera karşısına geçti. 2 kez kemoterapiye girdiğini söyleyen oyuncu, "Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte" dedi.

Aydemir Akbaş, Nihat Doğan, Nagihan Karadere ve Hatice önceki gün bir restoranın açılışına katıldı. Kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, sağlığı hakkında açıklama yaptı.

"KAN TAHLİLLERİ İYİYE GİDİYOR"

Akciğer kanseri tedavisi gören Akbaş, son durumuyla ilgili "Kanserde 2. kemoterapiye girdim. Toplamda altı tane kemoterapiye gireceğim. Sonrasına bakacağız. Doktorum, Türkiye'nin en iyi doktoru. O baktı bana, şimdi de beni tedaviye soktu. Kan tahlilleri iyiye gidiyor. Sonra da bakacaklar işte" şeklinde konuştu. Projeleri ile ilgili de "Bir tane dizi vardı. Onun beş bölümünü çekeceğiz. Doktora sordum, çalıştırır seni dedi. Kolpaçino'ya daha çok var. Onu da çekeriz" ifadelerini kullandı.

"İLK KANSERİ YENDİM,BUNU DA YENERİM"

Hastalık sürecinde kendisiyle ilgili yapılan yorumlarla ilgili de konuşan usta isim, "Benim huyumu biliyorlar. Ben kimseyi aramam, kimseye söylemem. Ailem bile bilmiyordu ama biri yazmıştı. Ben de dayanamadım sosyal medyada açıklama yaptım sonra. Ulan beni üç kere öldürdüler bir tarihte. Geçer elbet bu durumda. Bu ikinci kanser. İlkini yendim, bunu da yenerim" dedi.