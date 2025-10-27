Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı
Lenf kanserini yenerek sağlığına kavuşan oyuncu Boğaç Aksoy, özel hayatında yeni bir sayfa açtı. "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle tanınan Aksoy, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan oyuncunun nişan kareleri, sevenleri tarafından mutluluk mesajlarıyla karşılandı.
- Boğaç Aksoy lenf kanserini 2022 yılında yendi.
- Boğaç Aksoy sevgilisiyle aile arasında nişanlandı.
- Boğaç Aksoy nişan töreni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
- Boğaç Aksoy'un düğün hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.
Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde "Volkan Komiser" karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserini 2022 yılında yenmişti. 2021'de hastalığını duyurarak ekranlara ara veren Aksoy, tedavi süreci boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisi görmüş, Eylül 2022'de tamamen iyileştiğini açıklamıştı.
AİLE ARASINDA NİŞAN TÖRENİ
Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden setlere dönmeye hazırlanan genç oyuncu, bugün özel hayatında önemli bir adım attı. Aksoy, sevgilisiyle aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Törenin samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.
"ZOR GÜNLER GERİDE KALDI"
Zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden hayata karışan oyuncu, nişan törenindeki fotoğraflarında oldukça mutlu görünüyordu. Sevenleri, paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı gönderdi. Aksoy'un düğün hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.