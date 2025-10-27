Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde "Volkan Komiser" karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy, uzun süredir mücadele ettiği lenf kanserini 2022 yılında yenmişti. 2021'de hastalığını duyurarak ekranlara ara veren Aksoy, tedavi süreci boyunca kemoterapi ve kök hücre tedavisi görmüş, Eylül 2022'de tamamen iyileştiğini açıklamıştı.

AİLE ARASINDA NİŞAN TÖRENİ

Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden setlere dönmeye hazırlanan genç oyuncu, bugün özel hayatında önemli bir adım attı. Aksoy, sevgilisiyle aile arasında sade bir törenle nişanlandı. Törenin samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Aksoy, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

"ZOR GÜNLER GERİDE KALDI"

Zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeniden hayata karışan oyuncu, nişan törenindeki fotoğraflarında oldukça mutlu görünüyordu. Sevenleri, paylaşıma çok sayıda tebrik mesajı gönderdi. Aksoy'un düğün hazırlıklarına kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.