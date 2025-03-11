Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Başrolünde oyuncu Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün paylaştığı Kanal D dizisi Annem Ankara'dan dizinin fanları için kötü haber geldi. Önümüzdeki hafta son kez televizyon ekranlarında yerini alacak olan Annem Ankara dizisi izleyicisiyle vedalaşacak.

EŞLER RAKİP OLACAKTI

Yeni bölümü son kez pazar akşamı yayınlanacağı duyurulan Annem Ankara dizisi artık yerini o haftadan itibaren başrolünde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in yer alacağı Eşref Rüya dizisine bırakacak. Annem Ankara'nın final bölümü salı günü yayınlansaydı eğer Bergüzar Korel'in eşinin başrolde olduğu iddialı dizi Kral Kaybederse dizisi ile aynı gün yayınlanacaktı ve eşler Bergüzar Korel ile Halit Ergenç rakip olacaktı.

FİNAL GÜNÜ BELLİ OLDU

13 hafta boyunca çarşamba günleri saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan 'Annem Ankara' dizisinin bu hafta 14. bölümü ile ekrana taşınacak. Haftaya ise ekranların sevilen dizilerinden biri olan Annem Ankara dizisi yerine merakla beklenen Eşref Rüya dizisi kanalda yerini alacak. Ancak kulislerden sızan bilgiler yeni bir değişiklik olmazsa Kanal D'ninAnnem Ankara'nın final bölümünü 23 Mart Pazar günü yayınlayacağı yönünde…