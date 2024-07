Kanadalı şarkıcı Shania Twain, Londra konserinde şarkısını yarıda kesip burnunu sildi daha sonra özür diledi

Birleşik Krallık'ta konser veren Kanadalı veren şarkıcı Shania Twain, Glastonbury Festivali'nde de sahne aldı. Londra'daki Hyde Park'ta şarkı söylediği sırada mendil çıkararak burnunu sildi ve izleyicilerden özür diledi.

PERFORMANSI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Bu duruma rağmen, Shania'nın performansı izleyicileri büyüledi. Kırmızı desenli iki parçalı bir takım ve beyaz bir üst ile sahneye çıktı. Uzun sarı-kahverengi saçları omuzlarına dökülüyordu ve beyaz, parıltılı çizmelerle görünümünü tamamladı.

Shania, 1997 hit single'ı "Don't Be Stupid" ile şovu başlattı ve soğuk algınlığıyla mücadele ettiğini itiraf etti. "Biraz soğuk algınlığım var ama kimin umurunda, sadece biraz burun çekme," dedi kalabalığa. Festivalde sahne alma şansı için minnettarlığını ifade etti.

"Sizlere bunun benim için ne anlama geldiğini anlatmak istiyorum - yıllardır buraya konser izlemeye gelip bu sahnede efsaneleri izledim," dedi izleyicilere. "Bu sahnede daha önce bir kez sahne aldım, uzun zaman oldu... tekrar buradayım ve size yeterince teşekkür edemem, harikasınız. Teşekkürler."

TEKNİK SORUNLAR YAŞADI

Grammy ödüllü sanatçının Glastonbury performansı teknik sorunlarla gölgelendi. Gösteri boyunca, Shania'nın kulak içi monitörleriyle uğraştığı ve zamanlama sorunları yaşadığı görüldü. 100.000'den fazla insan onu izlemek için sahneye akın etti.

Sorunlara rağmen, Shania hayranları için etkileyici bir performans sergilemeyi başardı. "You're Still The One" ve "Any Man of Mine" şarkılarının sadeleştirilmiş versiyonlarını söyledi. Parlak siyah bir mini elbise, file çorap, çizmeler ve mücevherli bir kovboy şapkasıyla sahne aldı. Setini, izleyicinin de eşlik ettiği "Man! I Feel Like a Woman!" ile kapattı.