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Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim

Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
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Üst üste yaşanan Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve Sıla bebek'in ölümleri Türkiye'yi derinden sarstı. Yaşanılan vahşetlere sessiz kalamayan oyuncu Berk Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta çıldırdı küfürlü yorumlarda da bulunan oyuncu 'sıkmazsam namerdim' dedi.

Semih Çelik adlı katil tarafından vahşice katledilen 19 yaşlarındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner olayı, kadın cinayetlerinin geldiği noktada ki gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Tekirdağ Malkara'da cinsel istismara maruz kalan ve hastanede sürdürdüğü yaşam savaşında yenik düşen Sıla bebek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya gelen kızları Mira Milena'yla baba olma duygusunu tadan Berk Oktay ise yüreğimize kan ağlatan olaylara ses çıkan ünlülerden oldu.

Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim

Son olarak 'Bir Küçük Gün Işığı' dizisinde rol alan Oktay, sinirden deliye döndüğü belli olduğu açıklamasında,

'Ne ekonomi, ne iş güç... Konuşmak ve çözüm bulmak zorunda olduğumuz tek bir konu var...' diyerek söze giren ünlü oyuncu, 'Maalesef görüyoruz ki yozlaşmış, hayatı sadece sanal alem sanan, iki tane rapçinin görse korkacağı ama ağzından düşürmediği silah ve uyuşturucuyu kendine siper eden, elinin tersiyle iki tane çaksan yerden kalkamayacak 45 kiloluk p..ler, z..ler bunların yanında içimize doldurulan hayatında kadın görmemiş mülteci a.... kadınlarımızı, kardeşlerimizi göz göre göre katlediyorlar. Bitmiyor ulan sülalesini s..... ş..... bezinden mi etkilendin?! 2 yaşında bebek katlediliyor' dedi.

Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Yıldız Çağrı Atiksoy Sosyal Medya Berk Oktay Türkiye 3-sayfa Magazin Yaşam Medya Bebek

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