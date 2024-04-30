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Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor

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Megastar Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün kuaförüne girerken görüntülendi. Eşinin albümü hakkında konuşan Tevetoğlu, "Çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Tevetoğlu, Tarkan'ın babalığını da övmeden edemedi.

Megastar Tarkan, 2016 yılında 5 sene aşk yaşadığı hayranı Pınar Tevetoğlu ile evlendi. 2018 yılında bir kız çocuk dünyaya getiren Pınar Tevetoğlu, önceki gün kuaför girişi görüntülendi. Eşinin albümünden bahseden ünlü ismin keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

"TARKAN ÇOK İYİ BİR BABA"

Hayatlarının büyük bir kısmını Almanya'da geçire çiftten Pınar Tevetoğlu, kendisini görüntüleyen Aramızda Kalmasın muhabirinin sorularını cevapladı. Ayaküstü sohbet eden Tevetoğlu, Tarkan'ın yeni albümü için "Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Kızlarının 6 yaşına bastığını ve babasıyla arasının çok iyi olduğu söyleyen ünlü isim "Tarkan çok ilgili baba" diyerek kuaföre girdi. Öte yandan Pınar Tevetoğlu doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Kamera karşısına geçen Tarkan'ın eşi peş peşe bombaları patlattı: Çok güzel bir albüm geliyor

Kamera karşısına geçen Tarkan'ın eşi peş peşe bombaları patlattı: Çok güzel bir albüm geliyor

Kamera karşısına geçen Tarkan'ın eşi peş peşe bombaları patlattı: Çok güzel bir albüm geliyor

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Kuaför Tarkan Baba Ünlüler Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

GÖKHAN UZUNALİ :

Çok tatlısınız yaaaaa. Maşşallah size. allah biririnizden ayırmasın sizi. Adam oğlu adam Tarkan cansın...

12
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bilen adam:

Tarkan işi paraya döktü. İlk albüm sonrası birçok şarkısı tırt:-) Film olsun diye yapılmış şarkılar. İlk albümü efsane.... Sonrası boş.

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Bilal Atakan:

Yeni albümün ismi Filtre galiba fotoğraflara bakınca aklıma sadece o geliyor

11
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Emre Kaya:

Geççek geççek disney i herkes unut cek gör bak atama saygımı kimse sorgulamicek şarkıların hepsi dinlencek

4
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habar mabar:

Bisous

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0
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habar mabar:

oynama şıkıdım

0
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