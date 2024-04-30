Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor

Megastar Tarkan, 2016 yılında 5 sene aşk yaşadığı hayranı Pınar Tevetoğlu ile evlendi. 2018 yılında bir kız çocuk dünyaya getiren Pınar Tevetoğlu, önceki gün kuaför girişi görüntülendi. Eşinin albümünden bahseden ünlü ismin keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.

"TARKAN ÇOK İYİ BİR BABA"

Hayatlarının büyük bir kısmını Almanya'da geçire çiftten Pınar Tevetoğlu, kendisini görüntüleyen Aramızda Kalmasın muhabirinin sorularını cevapladı. Ayaküstü sohbet eden Tevetoğlu, Tarkan'ın yeni albümü için "Tarkan'dan çok güzel albüm geliyor az kaldı" dedi. Kızlarının 6 yaşına bastığını ve babasıyla arasının çok iyi olduğu söyleyen ünlü isim "Tarkan çok ilgili baba" diyerek kuaföre girdi. Öte yandan Pınar Tevetoğlu doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti.