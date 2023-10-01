"Kalp Estetiği" film oyuncuları Ceylan Karavil Park'ta izleyici ile buluştu

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de "Kalp Estetiği" Filmi'nin başrol oyuncuları Ersin Korkut, Müge Boz, Evliya Aykan'ın katılımıyla seyirciyle buluştu.

Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, sinemaseverleri "Kalp Estetiği" filmiyle buluşturdu.

100'lerce kişinin izlemeye geldiği filmi, başrol oyuncuları tarafından sevinçle karşılandı. Başrol oyuncularından Müge Boz, filmin Diyarbakır'da çok büyük bir ilgi ile karşılandığını söyledi.

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Boz, "Filmimiz burada çok büyük bir ilgi ile karşılandı. Dün Adana'daydık yarında arkadaşlarımız Van'a gidecekler, orada da seyirci ile gösteri olacak. İnşallah yakın zamanda başka şehirlere de gideriz diye düşünüyoruz. Herkesin ailecek eğlenceli bir şekilde izleyeceği komik güzel bir film oldu. Ersin'le Evliya film de aşırı komiklerdi, normalde kendi aralarındaki muhabbetlerde de komikler bunun kat ve katını filmde izlemiş olacaklar fazla tüyo vermeyeyim" dedi.

Başrol oyuncularından Ersin Korkut ise, "Kalp Estetiği filmi Haydar Işığın yönettiği, yapımcımız Mehmet Beyin de üstlendiği çok tatlı aşk ve komedinin olduğu bir film. O yüzden bunun bahtını seyirciye bırakıyoruz. Güzel bir izleyiciyle buluşur" diye konuştu.